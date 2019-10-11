МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро днем повышается на фоне позитивной конъюнктуры внешних рынков, говорят трейдеры.

Рост надежд на успешный исход американо-китайских торговых переговоров повысил спрос на рисковые активы, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.04 мск снижался на 39 копеек, до 64,07 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 70,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль днем повышается к доллару и евро на фоне роста аппетита к риску в ожидании инвесторами американо-китайских торговых переговоров.

Президент США Дональд Трамп накануне позитивно оценил торговые переговоры и заявил, что в пятницу встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ. Участники рынков надеются, что представители китайских властей готовы предложить компромиссы, призванные уговорить Трампа отложить повышение пошлин, которое запланировано на следующую неделю и декабрь.

Рынок нефти на этом фоне прибавляет 1%, до 59,7 доллара за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры также оценивают новости о взрыве на иранском танкере в результате попадания в него двух ракет недалеко от побережья Саудовской Аравии, повысившие геополитические риски. Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, что повлекло за собой сбой нефтедобычи королевства и кратковременный скачок нефтяных цен.

Западноевропейские рынки сегодня растут на 0,1-1,9%, фьючерсы на американские индексы повышаются на 1,1-1,2%, сигнализируя о повышении спроса на рисковые активы.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,2-0,7% каждый. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ожидание смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ обусловит падение курса ниже 64 рублей уже сегодня в случае позитивных новостей из США, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В противном случае торги будут, вероятно, проходить в диапазоне 64,50-65 рублей за доллар. Новый налоговый период не за горами, поэтому активность экспортеров может постепенно возрастать, что будет также оказывать поддержку российской валюте", — добавил он.

Между тем, при сохранении цен на нефть (58,3 доллара за баррель в среднем с начала октября) и курсе рубля вблизи текущих уровней, сальдо счета текущих операций в четвертом квартале составит всего 4-5 миллиардов долларов, оценили аналитики Райффайзенбанка. Этого окажется недостаточно для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (которые ожидаются в размере 14 миллиарда долларов), полагают они.

"При этом на 1 сентября запас валютной ликвидности в банковском секторе составляет всего 12,1 миллиарда долларов. Таким образом, к концу года он, скорее всего, будет полностью исчерпан, что может привести к ослаблению рубля и повышению стоимости валютной ликвидности. Кроме того, не в пользу рубля выступает и готовность ЦБ РФ к более быстрому смягчению монетарной политики. На текущих уровнях мы рекомендуем продавать рубль с целью роста доллара выше 66 рублей", — отмечают эксперты Райффайзенбанка.