МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" обновили минимум с февраля, упав более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

К 15.24 мск стоимость акций "Яндекса" снижалась на 9,4%, 2107,6 рубля. В пятницу акции компании дешевели на 10,1% до 2092 рубля — минимума с апреля.

На американской фондовой бирже NASDAQ акции в пятницу обвалились в цене более чем на 11%, следует из данных торгов. По состоянию на 16.33 мск бумаги компании дешевели на 11,53% — до 31,46 доллара.

На снижение котировок "Яндекса" потенциально могут влиять две новости, полагает Евгений Миронюк из ИК "Фридом Финанс". Во-первых, утечка данных клиентов — скомпрометирована информация о счетах пользователей, а именно токены, логины, номера карт клиентов "Яндекс.Деньги", которые обменивали деньги через сторонний сервисы. Представители компании сообщили, что все скомпрометированные карты будут перевыпущены, отметил он.

"Также игроки рынка негативно оценивают готовящийся закон о значимых ресурсах, ограничивающий влияние иностранцев в компаниях. В наибольшей степени от него пострадают "Яндекс" и "Mail.ru". Наиболее спорными пунктами законопроекта являются то, что основным владельцем "значимого" ресурса может выступать только гражданин России или зарегистрированное в стране юрлицо, и доля иностранного участия не должна превышать 20% голосующих акций", — говорит аналитик.

"Нарушителю будет грозить запрет на рекламу. Для компании "Яндекс" размещение рекламы – основная статья доходов. Крупные доли в компании принадлежат различным иностранным фондам: Baillie Gifford & Co., Capital Group Companies, WCM Investment Management и др. Ценные бумаги компании торгуются на Nasdaq, DAX, Московской бирже и других площадках. Ожидаем конкретики относительно внесенных поправок в закон. До этого бумаги компании будут оставаться под давлением", — добавил Миронюк.