МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно: индекс РТС поднимается на фоне роста рубля к доллару третий день подряд, при этом индекс Мосбиржи слегка снижается, следует из динамики торгов Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.17 мск снижался на 0,12% — до 2718,12 пункта, индекс РТС рос на 0,23%, до 1333,98 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 29 копеек – до 64,17 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 70,89 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,71% — до 59,52 доллара за баррель.

"Торговая активность повысилась по сравнению с уровнем предыдущего дня на фоне сдержанного оптимизма на мировых рынках в отношении результативности возобновившихся торговых переговоров. Ожидания подкрепляются намерением Трампа встретиться с представителями китайской делегации. На российском рынке в лидерах по темпам роста можно отметить бумаги нефтегазового сектора, которые реагируют на отскок цен на нефть", — комментирует Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

"Рынки продолжают жить надеждой на удачный исход американо-китайских торговых переговоров, а также упорядоченный выход Великобритании из ЕС", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции Polymetal (2,13%), "Лукойла" (1,89%), ВТБ (1,23%), ММК (1,1%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,09%), а также акции "Распадской" (1,01%), "Газпрома" (0,91%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (0,77%) и акции "Роснефти" (0,6%).

Самым заметным событием дня на рынке стало резкое падение стоимости бумаг "Яндекса" (-9,54%), отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"Сегодня они вышли на четвертое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Стимулом для этого стало обсуждение в Государственной думе законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Он предполагает ограничение доли иностранного участия в таких ресурсах в размере 20%. Подробности указанного мероприятия пока неизвестны", — говорит аналитик.

"Однако с учетом общей тенденции к ужесточению законодательства вполне очевидно, что иностранные акционеры IT-компаний могут пострадать от новых ограничений. Это не пойдет на пользу стоимости их акций", — добавляет он.

Акции МТС (-2,53%) и "Алросы" (-3,05%) также заметно снижаются на фоне дивидендной отсечки в бумагах.

ПРОГНОЗЫ

"Как мы видим, позитивный внешний фон сегодня не стимулирует участников российских торгов к покупкам акций "широким фронтом". Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать вечерняя публикация предварительного октябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17.00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5% по итогам дня", — прогнозирует Манжос из ИК "Алго Капитал".

Наш базовый прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на будущую неделю составляет 2690-2730 пунктов, при негативном развитии (например, при полном отсутствии результатов торговых переговоров между США и КНР) событий индекс может протестировать уровни ниже 2700 пунктов с потенциалом сползания к 2660-2680 пунктам, считает Александр Бахтин из "БКС Премьер".