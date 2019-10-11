События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 октября
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CAD
|Канада — День благодарения
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|JPY
|Япония — День физкультуры
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|5:30
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г)
|-1%
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|5:30
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г)
|-5,6%
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|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD)
|34,84 млрд юаней
|36,3 млрд юаней
|12:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,21 трлн юаней
|1,35 трлн юаней
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-0,4%
|0,3%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета
|-200 млрд долл
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — реестр для див-дов 1П2019
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|МТС — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 30.09.2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Московская Биржа — СД (стратегия группы до 2025, дивидендная политика в новой редакции, вопрос о созыве ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191011/830401047.html