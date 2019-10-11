МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CAD Канада — День благодарения

 

 

 

 

 

 

 JPY Япония — День физкультуры

 

 

 

 
5:30 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) -1%

 

 
5:30 CNY Китай — Объём импорта (г/г) -5,6%

 

 
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 34,84 млрд юаней 36,3 млрд юаней
12:00 CNY Китай — Объём выданных займов 1,21 трлн юаней 1,35 трлн юаней
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август) -0,4% 0,3%
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -200 млрд долл

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Highland Gold — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — реестр для див-дов 1П2019 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 30.09.2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Московская Биржа — СД (стратегия группы до 2025, дивидендная политика в новой редакции, вопрос о созыве ВОСА)

 

 

 

 