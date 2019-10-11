МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу более чем на 1%, так как инвесторы сохраняют оптимизм относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones рос на 1,21%, до 26816,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 8061,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,2%, до 2973,27 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на торговых переговорах США и Китая, которые проходят 10-11 октября. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

"За последние несколько месяцев мы увидели как компании находились под давлением неопределенности в мировой торговле, теперь рынки будут искать какие-либо подсказки, чтобы устранить эту неопределенность", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Переговоры проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. На фоне позитивных заявлений трейдеры оценивают перспективы достижения частичного соглашения по торговле между странами.