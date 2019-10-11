МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс доллара к иене растёт до 108,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,96 иены, курс евро к доллару при этом поднимается до 1,1051 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара, а курс фунта стерлингов к доллару — до 1,2691 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,244 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,46%, до 98,25 пункта.

Инвесторы уже который день следят за новым этапом в развитии внешнеторговых отношений США и Китая. Так, Трамп заявил о готовности подписать торговое соглашение с китайской стороной, что поддерживает надежды инвесторов на скорое разрешение торгового конфликта. Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем завершается сегодня. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

Фунт продолжает дорожать к доллару на оптимизме вокруг Brexit. Ранее в пятницу глава Евросовета Дональд Туск заявил, что небольшой шанс на достижение договоренности об "организованном" отделению Великобритании от Евросоюза на предстоящем саммите глав государств ЕС остается.

"Мы могли наблюдать позитивную риторику на торговых переговорах США и Китая. Также мы получили хорошие новости относительно Brexit. Вы видели, как инвесторы закрывали короткие позиции фунта, потому что возросли шансы на заключение договорённостей", — отметил глава по стратегии FX в CIBC Capital Markets в Торонто Бипан Рай (Bipan Rai), чье мнение приводит агентство Рейтер.