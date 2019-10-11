МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в Лондоне в пятницу завершили торги в основном ростом, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,43%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — на 2,62%, до 211,2 доллара, "Лукойла" — на 2,87%, до 84,5 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,47%, до 7,06 доллара, "Газпром нефти" — на 1,08%, до 32,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,32%, до 24,97 доллара, "Северстали" — на 0,8%, до 13,88 доллара, НЛМК — на 0,89%, до 20,34 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,68%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 1,97%, до 14,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,58%, до 17,24 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,37%, до 11,52 доллара, "Ленты" — не изменилась в цене, оставшись на уровне в 3,36 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,16%, до 3,83 доллара.