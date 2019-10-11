МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам на фоне ряда корпоративных новостей и по наступлении дивидендных отсечек в некоторых бумагах, от более сильной просадки индексы удержал позитив нефтегазового сектора, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,49%, до 2708,07 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1329,63 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" к 19.36 мск опускается на 23 копейки, до 64,23 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 70,88 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 1,78%, до 60,15 доллара за баррель.

"В пятницу индекс Мосбиржи в основном курсировал вблизи значений закрытия предыдущего дня, несколько ухудшив динамику ближе к завершению торгов. Отечественный рынок сегодня не был столь оптимистичен, как большинство зарубежных площадок", — комментирует ситуацию Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Некоторый позитив от ожиданий исхода текущего раунда торговых переговоров США и Китая и восстановления нефтяных цен перевешивался дивидендными отсечками и желанием части инвесторов зафиксировать позиции перед выходными в условиях повышенной неопределенности, поясняет эксперт.

"ЯНДЕКС РАСПРОДАЖА"

Но самым заметным событием дня на рынке стало резкое падение стоимости бумаг "Яндекса". К закрытию торгов акции компании обвалились на 18,44%, при этом в ходе торгов они опускались более чем на 20%, до 1852,4 рубля – минимума с прошлого года.

Объем торгов акциями "Яндекса" в свою очередь взлетел почти до 12 миллиардов рублей – исторического рекорда торгов для акций компании на Московской бирже — обогнав все остальные компании, включая традиционных тяжеловесов.

"На котировки бумаг "Яндекса" повлияло обсуждение в Госдуме законопроекта, предлагающего ограничение доли иностранного капитала в уставном капитале "значимых информационных ресурсов сети интернет" размером 20%", — отмечает Бахтин.

Падение котировок "Яндекса" Евгений Миронюк из ИК "Фридом Финанс", среди прочего, связал с утечкой данных клиентов "Яндекс.Денег", которые обменивали деньги через сторонние сервисы. Между тем, в компании поясняли, что в сети в открытом доступе оказались реквизиты 23 карт "Яндекс.Денег", данные о которых пользователи оставили по своему усмотрению.

"Это информация о счетах пользователей, которые, как выяснилось, обменивали деньги через сервис частного лица (все операции на таких ресурсах по сути являются переводами между физлицами). Данные о своих кошельках и картах пользователи оставляли на этом ресурсе добровольно — среди них оказались и наши клиенты", — сказали в "Яндекс.Деньгах".

"Вне этого ресурса злоупотребить платежной информацией невозможно — для всех операций по кошелькам требуется ввод платёжного пароля, и у большинства наших пользователей уже давно настроена двухфакторная авторизация с паролем из SMS или приложения", — также подчеркнули в компании.

Акции МТС (-1,74%) и "Алроса" (-3,55%) также заметно снизились на фоне дивидендной отсечки в бумагах.

Среди лидеров роста – в основном нефтегазовый сектор: акции "Лукойла" (2%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,62%), "Газпрома" (1,28%), "Газпром нефти" (0,72%), "Роснефти" (0,65%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднялись на 0,36%, обыкновенные акции – на 0,51%), а также акции ВТБ (1,4%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня, а рублевыи? индикатор вернулся в рамки краткосрочного диапазона 2700-2720 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". "Рынок остается под краткосрочным и среднесрочным давлением как минимум до закрепления выше 2730 пунктов по индикатору Мосбиржи… Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2705-2735 пунктов", — добавляет она.

"Настроение торгов на будущей неделе зададут итоги торговых переговоров США и Китая. В случае заключения хотя бы частичной сделки с надеждой на продолжение переговоров рынки получат дополнительные аргументы для роста, и наш рынок акций также может подрасти вплоть до значимого технического уровня сопротивления в районе 2775-2790 пунктов по индексу Мосбиржи", — считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

Если же инвесторы окажутся разочарованы сутью достигнутых соглашений, то от уровней 2740-2750 пунктов индекс Мосбиржи может возобновить падение с целью 2630 пунктов, полагает эксперт.