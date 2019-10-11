МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают рост, инвесторы все еще отыгрывают новости о взрыве на иранском танкере недалеко от побережья Саудовской Аравии, в этих условиях пока обойдены вниманием данные о сломе тенденции сокращения буровой деятельности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.23 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,86%, до 60,2 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,55%, до 54,38 доллара за баррель. Днём в ходе торгов рост этих котировок достигал 2,5%.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана — Национальной танкерной компании Ирана.

Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, что повлекло за собой сбой нефтедобычи королевства и скачок нефтяных цен.

Цены на нефть продолжают стремительно расти вопреки статданным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), сообщившей, что за неделю, завершившуюся 11 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, до 712 агрегатов. Ранее на протяжении шести недель количество буровых установок сокращалось.