МОСКВА, 11 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам и стабилизации курса рубля против доллара и евро на следующей неделе, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 1,4% и на 1,7%, до 2746 пунктов и 1353 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около уровня 60 долларов за баррель, курс евро — выше 1,10 доллара, курс доллара и евро — 64,2 рубля и 70,9 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Решающее влияние на рынок окажут результаты переговоров между США и Китаем, итоги которых станут известны уже после закрытия бирж в пятницу, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Вероятно, существенного прогресса на пути к торговой сделке ожидать не стоит, поскольку борьба идет за роль ведущей экономики в новом десятилетии, но любые новости вызовут всплеск волатильности на финансовых рынках", — добавляет он.

Текущие рыночные котировки уже закладывают положительный исход встречи представителей США и КНР, рынки ожидают заключения валютного соглашения и переноса введения тарифов, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В США официально стартует на следующей неделе сезон отчетности, что задаст важный для начала президентской компании информационный тренд, отмечает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

"В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе окажется начало сезона корпоративных отчетностей. Вместе с тем, аппетиты к покупке риска могут быть ограничены усилением протестов в Гонконге и темой Brexit. В то же время инцидент с подорванным иранским танкером в конце недели показал, что ситуация в регионе остается напряженной и может эпизодически транслироваться в подъем нефтяных котировок", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Основной поддержкой рисковым активам выступят ожидания снижения ставки ФРС, отмечает Осин.

Замедление мировой экономики в следующем году рискует сформировать профицит предложения на рынке нефти, что потребует от ОПЕК+ более существенных ограничений объемов добычи, отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит". Пока же инвесторы реагируют на локальные факторы поддержки, чаще приходящие от нестабильности ситуации на Ближнем Востоке, добавляет он.

Выжидательная стратегия ОПЕК, нацеленная на дальнейшее сдерживание американских сланцевиков, не позволяет рассчитывать на подъем нефтяных котировок выше 60 долларов за баррель, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Тем более, что недельный и месячный понижательные тренды, сформировавшиеся от пиков годичной давности, по-прежнему остаются в силе, добавляет он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отмечает блок важной макроэкономической статистики, который выйдет на предстоящей неделе: торговый баланс и ВВП Китая, а также розничные продажи и промпроизводство в США. "Макростатистика может оказать существенное влияние на отношение инвесторов к высокорисковым активам, а также повлиять на ожидания участников торгов относительно дальнейших действий ФРС США", — поясняет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Новости относительно переговоров между США и Китаем продолжат оказывать влияние на динамику рисковых активов, отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

В рамках предстоящей недели эксперт ожидает стабилизацию нефти марки Brent в диапазоне 58-60 долларов за баррель. Несмотря на это, от российского рынка он ждет умеренного роста, что приведет к подъему индекса Мосбиржи в диапазон 2760-2790 пунктов.

Российские активы имеют шансы в краткосрочном периоде вновь выбиться в лидеры роста среди развивающихся экономик, считает Евстифиев из банка "Зенит". Более мягкие заявления главы российского ЦБ в отношении перспектив монетарной политики провоцируют дополнительный интерес нерезидентов к локальному рынку РФ, считает он.

Сейчас рыночные ожидания выглядят несколько перегретыми, поэтому рост рисковых активов на следующей неделе в лучшем случае будет сдержанным, при этом неудовлетворительные результаты торговых переговоров США и КНР вызовут резкую коррекцию, полагает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Бахтин из "БКС Премьер" прогнозирует, что индекс Мосбиржи на будущей неделе будет колебаться в пределах 2690-2730 пунктов.

"Рублевые активы на фоне явного смягчения риторики Банка России продолжат пользоваться хорошим спросом, опережая в динамике большинство других развивающихся рынков", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

РУБЛЬ МАЛО ИЗМЕНИТСЯ

Рубль будет получать поддержку на фоне начала налогового периода и повышенного спроса инвесторов на российские госбумаги, считает Кочергин из банка "Восточный".

Рубль выглядит привлекательнее других валют развивающихся рынков, поскольку интерес к российским активам поддерживают усилившиеся из-за комментариев главы Центрального Банка Эльвиры Набиуллиной ожидания снижения ключевой ставки, говорит Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

На фоне заявлений Набиуллиной можно по ДКП ждать усиления притока средств на отечественный рынок ОФЗ, что позитивно скажется на рубле, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Впрочем, у доллара вряд ли найдутся весомые поводы, чтобы опуститься ниже 64 рублей, считает Кадулин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что наиболее интересными на ближайшую неделю могут оказаться акции российских сталелитейных компаний, которые в большей степени зависят от мировой экономической ситуации. К тому же, бумаги сталеваров были сильно перепроданы в последние месяцы, что делает их интересными, как для среднесрочных, так и для долгосрочных покупок, добавляет он. Кроме того, позитивная динамика рынков также будет сопровождаться ростом банковского сектора, считает Кочетков.

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательным для инвесторов будет нефтегазовый сектор, а наименее привлекательной станет добыча алмазов. По его мнению в лидерах роста могут оказаться акции "Новатэка" и "Лукойла", а в лидерах падения — акции "Алросы".

"Акции российских металлургических и добывающих компаний поддержала информация проекта энергостратегии до 2035 года… Металлургическим предприятиям необходимы, помимо имеющихся внешних, новые внутренние драйверы роста заказов. Исходя из этого, наиболее благоприятные перспективы у бумаг ТЭК, металлургии и добычи", — отмечает Осин из ИК "Фридом Финанс".

Зварич из Промсвязьбанка выделяет акции "Норильского никеля", которые поддержит хорошая ситуация на рынке никеля, также отмечает акции "Аэрофлота", спрос в которых может вырасти на фоне "высокого сезона" в авиаперевозках. Плюс к этому возможен рост интереса инвесторов к "крепким дивидендным историям", добавляет он.

Бахтин из "БКС Премьер" напоминает, что на предстоящей неделе операционные результаты за третий квартал представят ММК, "Детский мир", НЛМК, "Эталон", X5, "Алроса". "Северсталь" в пятницу опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2019 года, добавляет он.