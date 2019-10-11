МОСКВА, 11 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером повышается на фоне позитивной конъюнктуры внешних рынков, говорят трейдеры.

Однако рубль частично растерял позиции перед выходными в ожидании сигналов с американо-китайских торговых переговоров, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.57 мск снижается на 30 копеек, до 64,16 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 70,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Курс рубля повышался в пятницу на фоне роста аппетита к риску на мировых рынках в ожидании инвесторами итогов американо-китайских торговых переговоров.

Президент США Дональд Трамп накануне позитивно оценил эти переговоры и заявил, что в пятницу встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ. Участники рынков надеются, что представители китайских властей готовы предложить компромиссы, призванные уговорить Трампа отложить повышение пошлин на китайские товары, которые запланированы в этом году.

Рынок нефти на этом фоне прибавляет 1,9% до 60,2 доллара за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры также оценивают новости о взрыве на иранском танкере в результате попадания в него двух ракет недалеко от побережья Саудовской Аравии, повысившие политические риски. Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, что повлекло за собой сбой нефтедобычи королевства и скачок нефтяных цен.

Основные западноевропейские рынки по итогам дня выросли на 0,8-2,9%, американские — повышаются на 1,6-1,9%, сигнализируя о росте спроса на рисковые активы.

Впрочем, перед выходными некоторые игроки решили зафиксировать прибыль после нескольких дней роста рубля и купили подешевевшую валюту. Ожидания всё ещё непредсказуемых итогов американо-китайских торговых переговоров также стало одним из поводов для увеличения доли защитных активов в портфеле и покупки валюты, отмечают трейдеры.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,1-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основной драйвер укрепления российской валюты сейчас, по мнению Антона Покатовича из компании "БКС премьер", это усиление ралли на долговом рынке РФ после заявлений Банка России, трактуемых как повышение готовности регулятора к более активному снижению ключевой ставки.

Тем не менее, фактор американо-китайских торговых отношений ещё до конца не отыгран.

"В понедельник движение курса российского рубля в существенной мере будет зависеть от настроения рынков по итогам очередного раунда торговых переговоров. Появление любых договорённостей, даже рамочных, может активизировать рыночный рост. В этом случае ждем движения курса доллара в диапазоне 62,8-64 рубля. Однако, если рынки будут снова разочарованы отсутствием компромиссов между сторонами, курс может вернуться в диапазон 64,7-65,7 рубля", — оценил Покатович.

На следующей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 63,8–64,5 рубля, евро — в интервале 70,5-71,45 рубля, предполагает Андрей Люшин из Локо-банка.