ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии сессии в пятницу выросли более чем на 1%, следует из данных бирж.

Позитивная динамика была связана с тем, что инвесторы сохраняли оптимизм относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones рос на 1,3%, до 26841,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,38%, до 8060,105 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,38%, до 2988,26 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на торговых переговорах США и Китая, которые проходят 10-11 октября. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

Кроме того, глава американского минфина Стивен Мнучин сообщил, что договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышение США пошлин на китайские товары. Это дополнительно простимулировало рост ведущих американских индексов.