ВАШИНГТОН, 12 окт /ПРАЙМ/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд с целью не допустить ICO Telegram Group Inc на американском рынке, говорится в опубликованном с субботу сообщении на сайте ведомства.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что подала срочный иск и получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США и за рубежом, что позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств", — говорится в сообщении.

Привлечение средств началось еще в январе 2018 года, они были призваны обеспечить разработку блокчейна Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram, говорится в документе.

"Подозреваемые продали примерно 2,9 миллиарда цифровых токенов под названием "Грамы" по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе 1 миллиард "Грамов" — 39 американским покупателям", — сказано в документе.

Заказчики должны были получить свои "Грамы" не позднее 31 октября 2019 года при запуске блокчейна. По мнению комиссии, компании нарушили Закон о ценных бумагах США, под действие которого подпадают операции с криптовалютой, так как не зарегистрировали должным образом свои предложения о продаже и продажу "Грамов".

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc, а также взыскал полученные ими средства и проценты с них.

Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.