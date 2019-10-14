МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в понедельник более чем на 1% на фоне итогов очередных торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 1,38%, до 3014,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 1660,07 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,03%, до 26578,41 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,4%, до 2073,21 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,77%, до 6658 пунктов. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,15%, до 21798,87 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами и закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

"Пятничное перемирие просто временно приостановило эскалацию торговой напряженности в Китае и США", — заявили агентству Ассошиэйтед Пресс аналитики DBS Group.

На фоне этого оптимизма инвесторы оставили практически без внимания статистику из Китая, согласно которой объем экспорта страны в сентябре снизился на 3,2% в годовом выражении, а импорта — на 8,5%. Аналитики ждали сокращения показателей на 3% и 5,2% соответственно.