МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в рамках коррекции после роста по итогам прошлой недели более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,51%, до 60,2 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,59%, до 54,38 доллара за баррель.

Снижение стоимости "черного золота" в понедельник обусловлено коррекцией после уверенного роста на предыдущей неделе. При этом в пятницу рост цен на нефть превышал 2% на фоне опасений за поставки сырья с Ближнего Востока.

В то же время распродажи ограничивает оптимизм, связанный с достигнутыми торговыми договоренностями США и Китая. Важнейшим решением американской администрации по итогам прошедших в четверг и пятницу торговых переговоров стало отложение введения новых пошлин на китайские товары, ввозимые в США.

Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер. считает, что это "маленькое" соглашение, и понадобится не одна неделя, чтобы "сгладить все острые углы".