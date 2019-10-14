МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс доллара коррекционно снижается к иене в понедельник утром после достижения в пятницу максимума с 1 августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск курс доллара к иене опускается до 108,33 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,4 иены, курс евро к доллару — до 1,1027 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,104 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 98,41 пункта.

Снижение курса доллара к иене в понедельник происходит после того, как в пятницу он поднялся до 108,63 иены за доллар, что стало максимальным показателем с начала августа. Скачок произошел незадолго до того, как США и Китай объявили о достигнутых торговых договоренностях. При этом рынки Японии закрыты в понедельник, поэтому объем торгов валютной парой доллар-иена ниже обычного.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. А министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами и закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что дальнейший рост курса доллара к иене может быть ограничен, поскольку прогресс в структурных вопросах в отношениях США и Китая, таких как передача технологий, также ограничен.