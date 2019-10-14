МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно растет в понедельник утром, отыгрывая снижение в конце предыдущей недели, произошедшее на фоне снижения интереса к более надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 3,5 доллара, или на 0,23%, до 1492,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,42%, до 17,615 доллара за унцию.

В понедельник на рынке золота отмечается коррекция после того, как за четверг и пятницу золото подешевело на 1,6%. Это произошло на фоне возвращения рисковых настроений после раунда торговых переговоров США и Китая, что привело к сокращению спроса на более надежные активы, к которым относятся и драгметаллы.

Этот раунд состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. А министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами и закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

"Стоимость золота изменяется не в зависимости от фундаментальных показателей рынка драгметалла, а в зависимости от того, что происходит с внешнеторговой ситуацией", — сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley). Эксперт отметил, что не хватает деталей в том, что касается достигнутых Китаем и США торговых договоренностей, однако "их, судя по всему, будет достаточно, чтобы поддержать рисковые настроения, и это будет негативным фактором для золота".