МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник ощутимым ростом индексов на оценке результатов очередных торговых переговоров между США и Китаем, прошедших в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15%, до 3007,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 1660,33 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,8%, до 26521,85 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,11%, до 2067,4 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6642,6 пункта. Торги на биржах Японии не проводились в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,15%, до 21798,87 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить новое повышение пошлин на китайские товары, ввозимые в страну. Президент США Дональд Трамп также заявил, что стороны достигли "первой содержательной стадии договоренностей", а также то, что эта первая часть соглашения может быть подписана на саммите АТЭС в Чили.

В свою очередь, министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США "значительного прогресса" в нескольких областях. А министр финансов США Стивен Мнучин уточнил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами и закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.

В то же время, несмотря на оптимизм на биржах, эксперты настроены скептически из-за отсутствия дополнительных подробностей достигнутых торговых договоренностей. "Давайте не будем поддаваться эмоциям. США и Китаю предстоит еще очень трудный путь к заключению основательного договора", — сказал агентству Блумберг глава отдела исследований международной торговли ING Bank Рауль Леринг (Raoul Leering).