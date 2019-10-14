МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам растёт в понедельник, спрос на американскую валюту поддерживается уходом инвесторов от риска после новостей о желании Китая дополнительно обговорить достигнутые соглашения по торговле с США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару снижался до 1,1027 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,104 доллара. Курс доллара к иене сокращался до 108,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,4 иены, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 98,47 пункта.

Рынки проявляют осторожность после сообщений СМИ о том, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торговой сделки. Отмечалось, что Китай также хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение импортных пошлин.

Позднее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки. Очередной раунд торговых переговоров между странами прошёл 10-11 октября, по его итогам было отложено повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.

Возвращение безрисковых настроений на рынки поддерживает спрос на более безопасные активы, такие как доллар и японская иена. Объём торгов может быть снижен, поскольку биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником, а в США отмечается День Колумба, из-за чего закрыты рынки американских госбондов и государственные учреждения.