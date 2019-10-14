МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером поднимается, трейдеры уходят от риска из-за сомнений по поводу торговых отношений США и Китая после новостей о том, что Пекин хочет дополнительно обговорить детали достигнутых с Вашингтоном договорённостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,75 доллара, или на 0,52%, до 1496,45 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,68%, до 17,663 доллара за унцию.

Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения с США в конце месяца по деталям первой части торговой сделки, а также убедить Вашингтон пересмотреть запланированное на декабрь повышение пошлин. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, но надеется на заключение сделки.

Очередной раунд торговых переговоров между странами прошёл 10-11 октября, по его итогам США было отложено повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну.

Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растёт в случае усиления глобальных рисков, в том числе торговых. Трейдеры уходят от риска, обращаясь к более надёжным активам, поскольку не видят убедительных признаков полной деэскалации торгового конфликта между США и КНР, а аналитики отмечают ряд нерешённых вопросов между сторонами.

"Мы имеем скорее торговое перемирие, а не торговую сделку США и Китая…. Также мы пока не видим убедительных комментариев о том, что Brexit (выход Великобритании из ЕС — ред.) может пройти со сделкой. Эти факторы должны дать некоторую поддержку ценам на золото", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега FXTM Хусейна Саеда (Hussein Sayed).