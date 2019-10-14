МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник закрылись снижением из-за сомнений инвесторов в том, что достигнутые договорённости между Китаем и США по торговле могут стать началом полномасштабной деэскалации торгового конфликта, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%, до 7213,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 5643,08 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 12486,56 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между США и КНР прошёл 10-11 октября. По его итогам американской стороной было отложено повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну, что вызвало оптимизм на рынках в конце прошлой недели.

Ранее СМИ сообщили, что Китай хочет провести дополнительные обсуждения с США в конце месяца по деталям первой части торговой сделки, а также убедить Вашингтон пересмотреть запланированное на декабрь повышение пошлин. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, но надеется на заключение сделки.

После того, как рынки "отпраздновали" деэскалацию торговой напряжённости между странами в конце прошлой недели, они обращают внимание на детали достигнутого соглашения, приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега State Street Global Advisors Майкла Арона (Michael Arone).

Дополнительное давление на британский FTSE 100 оказывает отсутствие ясности касательно возможности выхода королевства из ЕС (Brexit) со сделкой. Ранее в понедельник канцелярия премьера сообщила, что британское правительство исключает даже техническое продление сроков Brexit. Глава правительства Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без, при этом Brexit без сделки представляет ряд серьёзных рисков для экономики страны.