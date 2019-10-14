МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился второй день подряд — на внешнем негативе.

Ухудшение конъюнктуры рынка нефти и западных фондовых площадок поддержало снижение курса российских акций, отмечают трейдеры.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи потерял 0,39%, до 2697,46 пункта, долларовый индекс РТС — 0,64%, до 1321,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ

Российский фондовый рынок снизился, отыгрывая ухудшение внешнего фона. Американо-китайские торговые переговоры завершились на прошлой неделе промежуточным перемирием, однако это не порадовало инвесторов.

Важнейшим решением администрации США по итогам переговоров стало достижение договоренности отложить введение пошлин с 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками Китаем американской сельскохозяйственной продукции на 40-50 миллиардов долларов.

Однако рынки проявляют осторожность после сообщений СМИ о том, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торговой сделки. Отмечалось, что Китай также хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение импортных пошлин. Позднее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.

Западноевропейские фондовые индексы сегодня упали на 0,2-0,5% американские вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,1%.

Рынок нефти вечером терял 2,7%, до 58,88 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы фиксировали прибыль после роста нефтяных котировок на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках.

В лидерах снижения цены среди российских акций сегодня оказались бумаги ММК (-2,6%), "Магнита" (-2,3%), "Алросы" (-2,4%), "Полюса" (-1,4%).

Выросли акции "Яндекса" (+4,1%), слегка скорректировавшие провал пятницы более чем на 18%. Также подорожали бумаги "Аэрофлота" (+2,6%) на фоне новости о том, что крупнейшая в России авиакомпания обслужила в сентябре 3,3 миллиона пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года.

Выросли акции Polymetal (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Мефела" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Негатива в настроения на российском рынке в начале недели прибавили геополитические риски – ЕС продлил на один год санкции в отношении России из-за инцидента в Солсбери, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

"Завтра индекс Мосбиржи может разнонаправленно курсировать внутри диапазона 2700-2720 пунктов. Фокус рыночного внимания сместится на статистику и корпоративные отчеты", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в умеренном минусе и в ближайшие дни могут стремиться к октябрьским минимумам в районе 2687 и 1300 пунктов соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Отменить негативный сигнал могло бы закрепление индикаторов выше сопротивлений 2745 и 1345 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2685-2720 пунктов. С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках в начале новой недели заметно ухудшились. Первоначальная эйфория от торговых заявлений сошла на нет, сменившись сомнениями в дальнейшей успешности переговоров. Инвесторы пока еще не готовы к масштабным покупкам", — считает она.