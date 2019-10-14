МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Материнская компания российского брокера "Фридом Финанс" — Freedom Holding рассчитывает на листинг своих акций на Санкт-Петербургской бирже, торги могут быть запущены уже 15 октября после запуска за организованных торгах на американской бирже NASDAQ, рассказал генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"По результатам наших каких-то предварительных договоренностей мы рассчитываем на то, что через механизм получения доступа, который имеет Санкт-Петербургская биржа, наши акции могут быть допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже в самом скором будущем. Это, в общем-то, происходит по инициативе площадки самой. Мы не имеем сейчас там полного контроля над этим процессом, но мы, безусловно, заинтересованы, чтобы дать возможность…", — сказал он в ходе пресс-конференции перед запуском торгов на американской торговой площадке.

Торги Freedom Holding на NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, начнутся 15 октября, акции будут торговаться под тикером FRHC.

"Коллеги подтверждают, что Санкт-Петербургская биржа планирует допуск к торгам 15 октября в 18.00 (мск), примерно в одно время (с торгами на NASDAQ – ред.) будут допущены бумаги к торгам, российские клиенты и не только российские тоже смогут совершать сделки с нашими акциями. (Бумаги – ред.) смогут учитываться центральным депозитарием на российском рынке. Неквалифицированные инвесторы тоже смогут торговать", — добавил Турлов.

В пресс-службе Санкт-Петербургской биржи подтвердили РИА Новости, что рассматривается возможность листинга акций Freedom Holding Corp. после того, как эти акции начнут торговаться на бирже NASDAQ.

Freedom Holding Corp. — международный финансовый холдинг, зарегистрированный в Неваде, США. Freedom Holding Corp. на сегодня включает в себя: российского брокера и банк "Фридом Финанс", казахстанского брокера АО "Фридом Финанс", украинскую компанию ООО "Фридом Финанс Украина", Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО "Фридом Финанс" (Узбекистан). Капитализация по состоянию на конец сентября составляет порядка 700 миллионов долларов, собственный капитал группы превышает 125 миллионов долларов, активы — 429 миллионов долларов, а клиентские активы — 1,3 миллиарда долларов. Общее число клиентских счетов — свыше 121 тысячи.