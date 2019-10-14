ЭР-РИЯД, 14 окт — ПРАЙМ. Первичное размещение акций (IPO) интернет-компании Ozon может пройти на Лондонской и Московской биржах в случае готовности компании, сообщил журналистам основой владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Отвечая на вопрос, когда акционеры планируют провести IPO Ozon, Евтушенков сказал: "Это зависит от целого ряда факторов, это может быть и в следующем году, во второй половине года, может быть через год, но есть целый ряд факторов, когда надо нарастить мышцы. Площадка будет традиционная. Лондон и Россия, естественно".

Ранее в июне гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщал, что для проведения первичного размещения акций компании необходимо увеличить свою долю на российском рынке электронной коммерции, ускорить рост продаж и улучшить инфраструктуру. По его оценкам, Ozon может рассмотреть возможность IPO через два года.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.