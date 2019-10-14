МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. АФК "Система" и фонды под ее управлением не имеют в своих портфелях проектов, связанных с криптовалютой, поскольку в период "регуляторного безвременья" эта сфера является волатильной и необходима команда специалистов, чтобы входить в этот сектор, заявил журналистам основной владелец АФК Владимир Евтушенков.

"Честно, я интересуюсь всем. Нет такой темы, которой я не интересуюсь — начиная от искусственного интеллекта и кончая производством дров. Но криптовалюты в нашем портфеле сегодня нет, и в портфеле интересов нет, и в портфеле наших фондов тоже нет. Потому что, видите, какая ерунда творится? Запретили Facebook криптовалюту, запретили сейчас этим самым (Telegram – ред.). Ну чего собираться?" — сказал Евтушенков в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

"Надо понять, как это будет дальше. Ясно, что в будущем точно они (криптовалюты – ред.) будут. Но пока вот это регуляторное безвременье, все это будет скакать. И чтобы попасть на пик, нужно собрать очень толковую команду людей, которые ежедневно в этом мире варятся, смотрят, думают и прочее", — продолжил бизнесмен.

"Такой команды у меня пока нет, хотя приходят разные молодые ребята с предложениями и прочее, но пока она не оформилась как команда, я этим точно заниматься не собираюсь. Каждая тема должна найти своего лидера, если нет лидера, бессмысленно куда-то идти", — заключил Евтушенков.