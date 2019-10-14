МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером в понедельник стабилизировался после нескольких дней роста, говорят трейдеры.

Ухудшение внешней конъюнктуры поддержало приостановку роста рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск повышался на 6 копеек, до 64,27 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 70,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОСТАНОВИЛСЯ В РОСТЕ

Рубль вечером практически не менялся к доллару и евро на фоне снижения аппетита к риску на мировых рынках. Несколько дней роста российской валюты сменились ее стабилизацией.

Американо-китайские торговые переговоры завершились на прошлой неделе промежуточным перемирием, однако это не порадовало инвесторов.

Рынки проявляют осторожность после сообщений СМИ о том, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торговой сделки. Отмечалось, что Китай также хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение импортных пошлин. Позднее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что не исключает введения новых пошлин против Китая 15 декабря, однако надеется на заключение сделки.

Рынок нефти вечером терял 2,1%, до 59,3 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы после роста нефтяных котировок фиксируют прибыль на фоне снижения аппетита к риску на мировых площадках.

В итоге доллар и евро вечером менялись к рублю в пределах 0,1% каждый. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие какого-либо всеобъемлющего соглашения между США и КНР оказывает давление на настроения инвесторов, говорит Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"С другой стороны, ФРС готова покупать краткосрочные инструменты в весьма существенных объемах (на 60 миллиардов долларов ежемесячно). Такие действия монетарных властей США вряд ли оставляют участникам рынка много места для сомнений в готовности регулятора поддерживать рыночный рост. Прогнозируем движение курса доллара в диапазоне 64,2-64,8 рубля", — оценил перспективы он.

Во вторник торговля пройдет в диапазоне 64,25-64,65 рубля за доллар и 70,5-70,9 рубля за евро, полагает Елена Чижевская из "РФИ Банка".

Тренд к повышению курса доллара будет преобладать, и завтра его котировки повысятся до 64,55-64,85 рубля, оценил возможности американской валюты Андрей Люшин из "Локо Банка".