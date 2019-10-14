МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Глава Freedom Holding Тимур Турлов видит риск в структурных финансовых инструментах для неквалифицированных инвесторов, а не в иностранных ценных бумагах, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже.

"Я очень рассчитываю, что эта дискуссия не закончена, и она будет продолжаться, и мы сможем найти правильный компромисс между, действительно, необходимостью защищать неквалифицированных инвесторов, которые зачастую не всегда понимают, что именно они покупают. Структурные продукты – один из ярких примеров, потому что мало кто даже из квалифицированных инвесторов понимает, что такое структурные продукты, как именно они будут работать, какой именно результат они дадут", — сказал он в ходе конференции в Нью-Йорке, трансляция которой велась на сайте компании.

Госдума в мае приняла в первом чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц на рынке ценных бумаг брокерами и другими участниками финрынка. В пятницу первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что ЦБ проводит активные консультации с крупными участниками рынка и СРО. По его словам, возможно, ЦБ откажется от трех категорий инвесторов и их будет две: квалифицированные и неквалифицированные.

Неквалифицированные инвесторы должны будут проходить тестирование по сложным фининструментам, и если они захотят приобрести, например, иностранные ценные бумаги, которые не входят в российские котировальные списки, но входят в листинг и индекс иностранной биржи, они должны будут пройти тестирование. При этом если брокер увидит, что человек совершает нерациональные действия, он будет иметь право заставить человека пройти еще одно тестирование.

В то же время Турлов рассчитывает, что неквалифицированным инвесторам останутся доступны ценные бумаги иностранных эмитентов — "по крайней мере, те инструменты, которые получили допуск к торгам, которые были раскрыты в соответствии с правилами, для которых была построена большая инфраструктура".

"Те инструменты, которые оказались на Санкт-Петербургской бирже – это, как правило, компании листингованные на ключевых площадках. Условно говоря, которым Комиссия по ценным бумагам (SEC – ред.) своим неквалифицированным инвесторам доступ разрешает; европейский регулятор, который разрешает доступ своим клиентам", — отметил глава Freedom Holding.

"Практика разрешения доступа к первоклассным инструментам для своих инвесторов во всем подавляющем большинстве стран, безусловно, есть, везде регулятор защищает неквалифицированных инвесторов, но не путем запрета иностранных финансовых инструментов", — добавил он.