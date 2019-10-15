МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне неопределенности относительно перспектив торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53%, до 2991,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1643,85 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,06%, до 26506,18 пункта. Южнокорейский KOSPI при этом увеличивается на 0,1%, до 2069,11 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,85%, до 22201,72 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 6653,2 пункта.

Оптимизм инвесторов относительно достигнутых в пятницу торговых договоренностей между США и Китаем начинает ослабевать. Этому способствуют сообщения в СМИ о том, что Китай хочет провести дополнительные переговоры в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового соглашения. Помимо этого, Пекин, якобы, хочет, чтобы президент США Дональд Трамп пересмотрел запланированное на декабрь повышение пошлин на китайские товары.

"Потребовался ровно один рабочий день новой недели, чтобы оптимизм по поводу мини-соглашения о торговле между США и Китаем начал угасать", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Джеффри Хелли (Jeffrey Halley).

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 3% с 2,8% месяцем ранее, достигнув шестилетнего максимума.