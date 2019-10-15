МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Цена на золото слабо колеблется во вторник утром на неопределенности после торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,75 доллара, или на 0,05% — до 1496,85 доллара за тройскую унцию. Несколькими минутами ранее показатель рос до 1499 долларов. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,04% — до 17,703 доллара за унцию.

Очередной раунд торговых переговоров между США и КНР прошел 10-11 октября. По его итогам США отложили введение очередных пошлин на импорт китайских товаров, которое намечалось на 15 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Однако в понедельник в СМИ появились сообщения, что Китай хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торговой сделки.

"Рынки наслаждались хорошим подъемом рисковых настроений, но новости о том, что Китай хочет дополнительных переговоров до сделки, очень разочаровывают. Рынок золота находится в фазе консолидации, для хорошего отскока импульс слабый", — прокомментировала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).