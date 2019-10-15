МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня слегка снижается по основным индексам, акции Мосбиржи и АФК "Система" растут на новостях по дивидендам.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,02% — до 2697 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,06% — до 1322 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции Мосбиржи растут на 1,4%, АФК "Система" – на 1,7% на новостях по дивидендам.

Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. При этом нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% чистой прибыли по МСФО.

Основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что корпорация планирует в 2020 году вернуться к выплатам дивидендов в соответствии с действующей дивидендной политикой.

Стоимость нефти утром снижается на 0,6% — до 58,97 доллара за баррель сорта Brent.