Фондовые индексы РФ в слабом минусе, бумаги Мосбиржи и АФК "Система" растут
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня слегка снижается по основным индексам, акции Мосбиржи и АФК "Система" растут на новостях по дивидендам.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на 0,02% — до 2697 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,06% — до 1322 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции Мосбиржи растут на 1,4%, АФК "Система" – на 1,7% на новостях по дивидендам.
Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. При этом нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% чистой прибыли по МСФО.
Основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что корпорация планирует в 2020 году вернуться к выплатам дивидендов в соответствии с действующей дивидендной политикой.
Стоимость нефти утром снижается на 0,6% — до 58,97 доллара за баррель сорта Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20191015/830410284.html