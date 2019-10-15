МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
3:30 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,7% 0,9% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 2,8% 3% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь) -0,8% -1,2% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) -1,2% -1,2% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,1% 0,4% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,5% -0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь) 0,5% -0,4% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август) 4% 3,9%
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь) 28,2 тыс 27,9 тыс
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август) 31 тыс 23 тыс
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (август) 3,8% 3,8%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь) -19,9 -26
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь) -22,5 -27,3
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь) -22,4 -33
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь) 2 1

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ММК — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — производственные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — операционные результаты за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 9м/3кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — День стратегии /презентация стратегии, возможно — новая дивидендная политика, Москва/

 

 

 

 

 

 

 RUB Мегафон — ВОСА (реестр закрыт 20.09.2019, в заочной форме, о размере допвознаграждения независимых членов СД, положения о СД в новой редакции)

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — реестр для див-дов 2кв2019 (ВОСА — 27.09.2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ФосАгро — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 04.10.2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (2кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ТГК-1 — СД (выборы председателя СД)

 

 

 

 