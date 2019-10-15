События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 октября
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|3:30
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,7%
|0,9% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|2,8%
|3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь)
|-0,8%
|-1,2% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-1,2%
|-1,2% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,1%
|0,4% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|-0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь)
|0,5%
|-0,4% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август)
|4%
|3,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь)
|28,2 тыс
|27,9 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август)
|31 тыс
|23 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (август)
|3,8%
|3,8%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь)
|-19,9
|-26
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь)
|-22,5
|-27,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь)
|-22,4
|-33
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь)
|2
|1
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ММК — производственные результаты за 3кв2019
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|RUB
|НЛМК — производственные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 3кв2019
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|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 9м/3кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Московская биржа — День стратегии /презентация стратегии, возможно — новая дивидендная политика, Москва/
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|RUB
|Мегафон — ВОСА (реестр закрыт 20.09.2019, в заочной форме, о размере допвознаграждения независимых членов СД, положения о СД в новой редакции)
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|RUB
|ММК — реестр для див-дов 2кв2019 (ВОСА — 27.09.2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|ФосАгро — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 04.10.2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (2кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|ТГК-1 — СД (выборы председателя СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191015/830410403.html