



МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.40 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожают на 0,31%, до 6,39 доллара, "Лукойла" — на 1,11%, до 85,26 доллара, "Новатэка" — дешевеют на 0,1%, до 207,8 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в стоимости на 0,23%, до 6,98 доллара, "Газпром нефти" — снижаются на 0,01%, до 33,1 доллара.

Цена бумаг ВТБ растёт на 0,04%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,39%, до 14,32 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,41% — до 17,33 доллара.

Расписки "Норникеля" опускаются в цене на 0,28%, до 24,64 доллара, "Северстали" — на 0,66%, до 13,55 доллара, НЛМК — на 0,57%, до 20 долларов.

Цена GDR "Магнита" опускается на 0,13%, до 11,21 доллара, "Ленты" — на 0,52%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дорожают на 1,55%, до 3,93 доллара.