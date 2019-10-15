МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник на фоне коррекции на биржах Китая, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 2991,05 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 1641,95 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,1%, до 26503,93 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,87%, до 22207,21 пункта, что стало самой высокой отметкой с конца апреля. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 2068,17 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 6652 пункта.

На биржах Китая произошли распродажи после пяти дней роста подряд. Коррекции способствовали сообщения в СМИ о том, что страна хочет провести дополнительные переговоры с США в конце октября для обсуждения деталей первой части торгового соглашения. Это ослабило оптимизм, появившийся после того, как Вашингтон по итогам переговоров в пятницу решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.

Трейдеры обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Китае по итогам сентября ускорилась до 3% с 2,8% месяцем ранее, достигнув шестилетнего максимума. При этом цены производителей в сентябре в годовом выражении упали на 1,2%. Хотя показатель совпал с ожиданиями аналитиков, он свидетельствует об ускорении снижения — в августе сокращение цен производителей составило 0,8%.

"Рыночные настроения изменились", — прокомментировал агентству Рейтер эту ситуацию старший рыночный аналитик Rakuten Securities Масаюки Досида (Masayuki Doshida).

В то же время в Японии наблюдался оптимизм, поскольку объем промышленного производства в стране в августе хоть и снизился на 1,2% в месячном выражении, но это совпало с прогнозами.