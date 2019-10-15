МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в целом позитивную динамику во вторник на фоне ожиданий заключения соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), при этом торги в самом Лондоне протекают в слабонегативном ключе после выхода данных о неожиданном росте уровня безработицы в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,09%, до 7207,06 пункта, французский CAC 40 растёт на 0,49%, до 5670,82 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,41%, до 12536,29 пункта.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщил ранее во вторник о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября.

"Вероятно, мы подошли к тому моменту, когда основной сценарий заключается в надежде инвесторов на то, что Великобритания и ЕС достигнут соглашения в определенный момент — либо на этой неделе, либо на следующей, либо до конца месяца на экстренном саммите", — считает глава отдела валютной стратегии BMO Capital Стивен Галло (Stephen Gallo), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время, по данным Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, безработица в стране в июне-августе составила 3,9%, увеличившись с уровня мая-июля в 3,8%. Аналитики ожидали сохранения показателя без изменений.