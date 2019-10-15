МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, и Россельхозбанк надеются запустить до конца октября текущего года пилотный проект по цифровизации складских запасов зерна участников торгов для минимизации рисков некорректного учета и выпустить на партии этого зерна токены для его продажи на спот-рынке, рассказал журналистам председатель правления НРД Эдди Астанин.

"Она (цифровизация – ред.) … в кооперации с Россельхозбанком минимизирует риски некорректного учета зерна, с чем столкнулись, и упрощает технологию торговли, потому что, например, если … вам нужно полвагона, это сразу приводит к удорожанию – вы вынуждены купить вагон, а так токен позволяет торговать партиями зерна. Мы хотели запустить его в октябре. Надеемся. Для нас это новый актив цифровой, для индустрии — это способ уйти от физических процессов", — сказал он в кулуарах презентации стратегии развития биржи до 2024 года.

Он пояснил: например, клиент положил на склад 1 тонну зерна, получил расписку, что тонна есть, сдал расписку в РСХБ, банк убедился, что есть расписка и есть зерно, он сообщает НРД, в блокчейн-системе выпускается токен.

"Миллионы тонн зерна – миллионы спецификаций: где хранится, какая категория, кто сдал. И этот токен, им уже можно торговать, потому что унифицирован, и им можно торговать на вторичном рынке. И если кто-то купил этот токен, приходит на этот склад, говорит: "Вот мой токен". Обратная процедура происходит при получении физического зерна", — добавил глава НРД.

По его словам НРД ведет переговоры с ВТБ и ОЗК – "там тоже очень мощная экспертиза — именно в рамках пилотного проекта, как это можно было бы построить". "Мы говорим о спот-рынке, потому что фьючерсная часть, мы планируем, что будет покрываться НТБ (Национальной товарной биржей, входит в состав Мосбиржи – ред.), уже есть развитая инфраструктура", — уточнил Астанин.

В конце апреля Московская биржа сообщила, что столкнулась со случаями недостачи зерна по своп-сделкам, предположительно вследствие хищения. По фактам недостач биржа подала заявление о возбуждении уголовных дел.