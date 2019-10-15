НЬЮ-ЙОРК, 15 окт — ПРАЙМ. Первая компания финансового сектора из СНГ — Freedom Holding Corp. (в России она работает под брендом ИК "Фридом Финанс") — во вторник провела первичное размещение акций на американской бирже высокотехнологичных компаний Nasdaq путем процедуры DLP — прямого листинга, следует из данных торгов.

Ранее акции компании торговались на площадке OTCQX. Как пояснил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак, который был знаком с ходом подготовки к этому размещению, листинг, был нацелен в первую очередь на повышение привлекательности этих бумаг на традиционных рынках холдинга, а не на привлечение средств от новых западных инвесторов.

Как сообщается на сайте Freedom Holding (биржевой тикер FRHC), она является "корпорацией, зарегистрированной в США по законам штата Невада и имеющей несколько дочерних предприятий, которые предоставляют широкий спектр услуг в инвестиционной сфере".

В числе услуг розничные брокерские операции с ценными бумагами, исследования, консультации в области инвестиций, изучение рынка, оказание корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг. Крупнейшие офисы компании находятся в России, Казахстане, Украине и в других странах.

Freedom Holding Corp. также является профессиональным участником Московской биржи (MOEX), Казахстанской фондовой биржи (KASE), Санкт-Петербургской биржи (СПб), Украинской биржи и Республиканской фондовой биржи "Ташкент" (UZSE).

В начале торгов на 9.30 Нью-Йорка (16.30 мск) бумаги Freedom Holding демонстрировали незначительный рост, торговались по 14,22 доллара за акцию, прибавив 0,07 пункта или 0,28%. Однако к 10 утра по местному времени рост сменился падением на 1,87%, до 14,15 доллара за акцию.