МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций удерживается в слабом плюсе на корпоративных новостях, при этом слабеющий рубль давит на индекс РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.07 мск рос на 0,14% — до 2701,3 пункта, индекс РТС — на 0,03%, до 1321,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 14 копеек — до 64,43 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 70,83 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,39% — до 59,12 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Московской биржи в лидерах роста и поднимаются на 1,68% на фоне публикации дивидендной политики и стратегии развития торговой площадки до 2024 года.

Также среди лидеров роста — акции "Лукойла" (2,51%), АФК "Системы" (2%), депозитарные расписки X5 (1,53%), акции ОВК (1,39%), "Мосэнерго" (1,06%) и акции Polymetal (1,01%).

Акции "Лукойла" растут, продолжая получать поддержку от ожиданий обратного выкупа бумаг, о котором было объявлено ранее, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Лучше рынка торгуются акции АФК "Система", котировки которых прибавляют 2,3%, рынок с воодушевлением воспринял планы компании в 2020 году вернуться к прежней дивидендной политике, отмечает Дмитрий Беденко из ИК "Русс-Инвест". "Новостной фон вокруг компании складывается позитивный. Компания может провести IPO Ozon в ближайшие годы", — добавляет он.

Акции НЛМК снижаются на 3,46% на фоне публикации операционных данных за девять месяцев.

"С учетом продолжающегося сокращения производства зависимость финансовых показателей НЛМК от кратко- и среднесрочной динамики цен на его продукцию существенно усилилась. Это повышает риски вложений в данный актив. К тому же компания немного переоценена по финансовым мультипликаторам. Тем не менее, очень позитивная дивидендная история компании дает основания для сохранения целевого уровня по обыкновенным акциям НЛМК на конец 2020 года на уровне в 170 рублей", — считает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Также среди лидеров падения — акции "Северстали" (-1,66%), ММК (-1,65%), "Русала" (-1,55%), ОГК-2 (-1,41%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,26%) и привилегированные акции "Транснефти" (-0,95%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок пребывает в ожидании более чёткого определения тенденции на глобальных рынках, отмечает Ярослав Кабаков из "Финама".

Пока индекс Мосбиржи удержал уровень поддержки 2695 пунктов и должен торговаться до конца дня в диапазоне 2700-2715, полагает Костырко Игорь из "Универ Сбережения".