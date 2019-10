МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут после публикации корпоративных отчетностей крупных американских банков, которые традиционно открывают сезон отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск индекс Dow Jones увеличивался на 0,95%, до 270242,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 8134,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,98%, до 2995,31 пункта.

Ранее во вторник свои финансовые отчеты за третий квартал опубликовали четыре крупных американских банка. Лучше прогнозов оказались показатели JP Morgan Chase, чьи акции дорожают на 3,1%. Показатели Citigroup и Wells Fargo также превзошли ожидания аналитиков, их бумаги растут в цене на 2,5% и 1,7% соответственно. При этом Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли за третий квартал на 27%, его акции теряют 1,7% стоимости.

"Хороший сезон отчётностей с устойчивыми финпоказателями и сигналами от компаний о том, что прогнозы хорошие, могут ослабить страхи о замедлении роста мировой экономики и рецессии", — цитирует агентство Рейтер мнение управляющего директора New Vines Capital LLC Андре Бахоса (Andre Bakhos).

Позднее на текущей неделе ожидается также публикация отчетов Bank of America Corp., The Bank of New York Mellon и Morgan Stanley.

Трейдеры ожидают, что в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о состоянии американской экономики на фоне продолжающейся неопределённости по торговым отношениям США и Китая.