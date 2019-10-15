МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару увеличила темпы роста во вторник вечером, трейдеры отыгрывают новости о близкой готовности проекта сделки по Brexit (процессу выходу Великобритании из ЕС), свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.55 мск курс фунта стерлингов поднимался к доллару до 1,2727 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,2606 доллара.

Курс доллара к иене увеличивался до 108,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,38 иены, курс евро к доллару — до 1,1039 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1028 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 98,31 пункта.

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официальных представителей, что переговорщики Великобритании и ЕС близки к созданию готового проекта по сделке по Brexit; они отметили, что переговоры пока не закончены. Увеличение шансов на то, что Великобритания сможет выйти из ЕС со сделкой, поддерживает настроения рынков по поводу будущего экономики страны.

Трейдеры продолжают оценивать заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

Доллар при этом торгуется без единой динамики к евро и иене на сохранении неопределенности после завершения очередного раунда торговых переговоров США и КНР. По итогам обсуждений США решили отложить повышение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в страну. Позднее СМИ сообщили о желании Пекина дополнительно обсудить с Вашингтоном детали первой части торгового соглашения, а минфин США не исключил введения новых пошлин против Китая 15 декабря.