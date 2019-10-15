МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам вместе с западными площадками, а также на фоне нейтральной динамики котировок нефти марки Brent, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,66% — до 2715,26 пункта, индекс РТС — на 0,75%, до 1331,03 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1 копейку – до 64,29 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 70,94 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к небольшому росту и поднимается на 0,07% — до 59,39 доллара за баррель. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в плюсе, получая поддержку от внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Европейские биржи закрыли торги преимущественно в плюсе, поднявшись на 0,85-1,15%, к текущему моменту ведущие биржевые индексы США растут на 0,98-1.24%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Московской биржи в лидерах роста и выросли на 2,02% на фоне публикации дивидендной политики и стратегии развития торговой площадки до 2024 года.

Эксперты "ВТБ Капитала" в своем обзоре дают рекомендацию по акциям Московской биржи "покупать" и ориентируют на целевую цену в 120 рублей за акцию на горизонте года.

Также среди лидеров роста – акции "Лукойла" (2,78%), "Магнита" (2,5%), ОВК (2,3%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,14%), АФК "Система" (2,09%), депозитарные расписки X5 (2,05%), акции "М.Видео" (2%), "Алросы" (1,48%) и акции "Русгидро" (1,09%).

"Среди лидеров роста можно отметить бумаги "Лукойла", которые возобновили повышение в ожидании обратного выкупа и решения по дивидендам", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Акции НЛМК снизились на 2,74% на фоне публикации операционных данных за девять месяцев.

Также среди лидеров падения – акции ОГК-2 (-1,52%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,3%), акции "Русала" (-1,18%), ММК (-1,16%) и акции "Северстали" (-1,09%).

ПРОГНОЗЫ

В России на динамику отдельных бумаг могут влиять корпоративные новости, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер". Операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 в среду опубликуют компании "Детский мир" и "Эталон", добавляет он.

"По нашему мнению, динамика отечественных активов в среду будет главным образом зависеть от характера изменений внешней конъюнктуры. В ожидании свежих драйверов для роста индекс Мосбиржи, по нашим оценкам, продолжит движение в формате "боковика" в пределах значений 2700-2720 пунктов", — отмечает Дейнека.

"В целом наш рынок выглядит очень слабо, и при любом негативе на внешних площадках можно ожидать тестирование вниз уровня 2690 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим снижением вплоть до уровня 2660 пунктов. Индекс РТС смотрится еще более слабым за счет ослабления рубля к доллару США и в негативном сценарии пойдет вниз тестировать уровень 1300 пунктов", — полагает Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в умеренном плюсе, но находились на расстоянии от ключевых краткосрочных сопротивлений 2740 и 1340 пунктов… Лишь при их преодолении стоит ожидать восстановления более уверенного восходящего тренда, пока же рынок РФ находится в краткосрочном "боковике". Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2700-2735 пунктов", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".