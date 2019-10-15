МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером снижается из-за роста мировых фондовых рынков, вызванного сильным стартом сезона корпоративных отчётностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,85 доллара, или на 0,86% — до 1484,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,6% — до 17,427 доллара за унцию.

Американские рынки поднимаются на 0,9-1,2% после того, как крупнейшие банки США отчитались о своих финансовых показателях за третий квартал, что открыло очередной сезон отчетностей. Сильные показатели большинства банков дали инвесторам больше уверенности в том, что экономика страны находится в хорошем состоянии.

Традиционно золото считается более надёжным активом, спрос на который растёт в случае усиления глобальных рисков, в том числе экономических. Снижение опасений за ситуацию в экономике при этом ослабляет спрос на драгоценный металл.

"Сейчас сдерживает стоимость золота динамика фондовых рынков, начинается сезон отчётностей и акции, похоже, дорожают; ухода от риска не наблюдается, доллар укрепляется", — рассказал агентству Рейтер старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn).