МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на ожиданиях рынками готовности сделки по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), снизился лишь британский FTSE 100, который сдержало укрепление фунта, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03%, до 7211,64 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,05%, до 5702,05 пункта, немецкий DAX — на 1,15%, до 12629,79 пункта.

Оптимизм на европейских рынках связан с сообщениями СМИ о том, что переговорщики Великобритании и ЕС близки к созданию готового проекта по сделке по Brexit. Рынки обратили внимание и на заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

Фунт при этом подорожал к доллару на фоне оптимизма по Brexit на 1%, что оказало давление на британский FTSE 100. Удорожание национальной валюты сдерживает стоимость акций компаний-экспортёров, чей доход в фунтах в таком случае снижается.

Улучшила настроения инвесторов и позитивная статистика по Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике страны в октябре сократился до минус 22,8 пункта с минус 22,5 пункта в сентябре, сообщил Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики ожидали падения индикатора до минус 27 пунктов.