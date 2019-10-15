МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Спрос на пятилетние еврооблигации "Уралкалия", одного из ведущих мировых производителей калийных удобрений, превысил 1 миллиард долларов, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

"Уралкалий" во вторник разместил евробонды с погашением в октябре 2024 года в объеме 500 миллионов долларов и доходностью в размере 4% годовых.

"На пике объем книги достиг более 1 миллиарда долларов, поступило 90 заявок от инвесторов. Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до 4,125-4,25%, затем до 4-4,125%. Финальная доходность выпуска составила 4%", — рассказал собеседник агентства.

"В рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных (5 лет) корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Кроме того, удалось достичь очень привлекательных параметров по спреду. Так, в этот раз он составил 241 базисный пункт, что на 44 базисных пункта ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций "Уралкалия", — добавил он.

Компания 9-14 октября провела в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе, Франкфурте-на-Майне и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, ING, Natixis, "Ренессанс капитал", UBS и UniCredit.