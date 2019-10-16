ВАШИНГТОН, 16 окт /ПРАЙМ/. Министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям, говорится в заявлении.

Окружной суд Нью-Йорка занимается рассмотрением дела. Halkbank является турецким государственным банком.

В пресс-релизе минюста отмечается, что данному банку “предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана”.

Сторона обвинения отмечает, что Halkbank “систематически участвовал в незаконном перемещении миллиардов долларов”, связанных с нефтяными доходами Ирана, и руководство банка лично проводило эти операции.