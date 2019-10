ВАШИНГТОН, 16 окт /ПРАЙМ/. Американские биржи во вторник закрылись в плюсе после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США, свидетельствуют данные торгов.

Ведущие фондовые индексы США во вторник показали по итогам торгов положительную динамику. На 17.00 по Нью-Йорку-Йорку (0.00 мск среды) индекс Dow Jones вырос на 0,89%, до 27024,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,24% до 8148,707 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1%, до 2995,68 пункта.

Ранее во вторник свои финансовые отчеты за третий квартал опубликовали четыре крупных американских банка. Лучше прогнозов оказались показатели JP Morgan Chase, чьи акции дорожают на 3,1%. Показатели Citigroup и Wells Fargo также превзошли ожидания аналитиков, их бумаги растут в цене на 2,5% и 1,7% соответственно. При этом Goldman Sachs сообщил о падении чистой прибыли за третий квартал на 27%, его акции теряют 1,7% стоимости.

Позднее на текущей неделе ожидается также публикация отчетов Bank of America Corp., The Bank of New York Mellon и Morgan Stanley, что также должно простимулировать рост на рынке, ожидают аналитики.

Трейдеры также ждут, что в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о состоянии американской экономики на фоне продолжающейся неопределённости по торговым отношениям США и Китая.