МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в среду утром в рамках коррекции после ощутимого роста во вторник, вызванного новостями вокруг Brexit, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.15 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,2757 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,2786 доллара. Курс доллара к иене сокращался до 108,68 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,84 иены, курс евро к доллару снижался до 1,103 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1031 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 98,31 пункта.

Снижение курса фунта в среду связано с тем, что трейдеры фиксируют прибыль после удорожания британской валюты к американской на 1,2% днем ранее. Оптимизм был связан с сообщениями СМИ о том, что переговорщики Великобритании и ЕС близки к созданию готового проекта по сделке по Brexit. Рынки отыгрывали также заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье о том, что достижение соглашения о Brexit по-прежнему возможно в ближайшие дни. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября.

В то же время, несмотря на оптимистичные заголовки, аналитики сохраняют скептицизм относительно перспектив Brexit. "Даже если стороны смогут о чем-то договориться, неясно, смогут ли придерживаться крайнего срока Brexit. Утвердит ли британский парламент то, что было согласовано, — еще одна большая неопределенность", — считает валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki), которого цитирует агентство Рейтер.