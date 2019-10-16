МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Рубль немного снижается к доллару и евро в начале торговой сессии в отсутствие сильных внешних сигналов, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 7 копеек, до 64,35 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,10 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,2%, до 58,88 доллара за баррель по марке Brent.