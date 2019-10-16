МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.20 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожают на 0,01%, до 6,4 доллара, "Лукойла" — на 0,75%, до 87,65 доллара, "Новатэка" — на 0,81%, до 210,7 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в стоимости на 0,04%, до 6,97 доллара, "Газпром нефти" — снижаются на 0,23%, до 33,08 доллара.

Цена бумаг ВТБ снижается на 0,04%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 14,37 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,52% — до 17,49 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,44%, до 24,93 доллара, "Северстали" — на 0,56%, до 13,6 доллара, НЛМК — на 1,33%, до 19,86 долларов.

Цена GDR "Магнита" растет на 0,81%, до 11,49 доллара, "Ленты" — снижается на 0,22%, до 3,34 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 0,18%, до 3,93 доллара.