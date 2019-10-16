МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно в "зеленой" зоне в среду на фоне повышения на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,41%, до 2978,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1635,65 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — вырос на 0,47%, до 26628,45 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, до 22472,92 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,71%, до 2082,83 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,27%, до 6736,5 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на оптимизм на американских рынках. Американские биржи во вторник закрылись в плюсе на 0,9-1,2% после публикации традиционной корпоративной отчетности крупных банков США.

"Индекс Nikkei вырос после подъема на рынке акций США, чему способствовал позитив вокруг показателей корпоративной отчетности", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.