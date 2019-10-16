МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в основном негативную динамику в среду на фоне сохраняющейся неопределенности относительно соглашения между ЕС и Великобританией о выходе страны из союза (Brexit), а также после не оправдавшей прогнозы статистики из еврозоны, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,25%, до 7193,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5688,54 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,05%, до 12638,15 пункта.

Рынки продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Brexit. Во вторник СМИ сообщили, что переговорщики Великобритании и ЕС близки к созданию готового проекта по сделке по Brexit. Великобритания, согласно последним планам, должна покинуть ЕС 31 октября. Инвесторы ждут новых официальных заявлений сторон, при этом предпочитая сохранять осторожность.

"Рынок ожидает, что Великобритания и ЕС согласуют сделку, но мы по-прежнему не знаем, одобрит ли это соглашение парламент", — сказал агентству Рейтер директор по инвестициям Stanhope Capital Джонатан Белл (Jonathan Bell).

Кроме того, трейдеры отыгрывают ряд новой статистики из еврозоны. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило в среду, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, составила 0,8% против уровня августа в 1%. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 0,9%. Кроме того, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе сократился до 14,7 миллиарда евро с 24,8 миллиарда евро в июле. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 17,5 миллиарда евро.